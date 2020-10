Amministrative: 5 consiglieri M5s Roma, parliamo di candidati solo dopo confronto 17 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque consiglieri del M5s in Campidoglio, già firmatari di una richiesta in vista delle amministrative del 2021 a Roma, lanciano un appuntamento per il 17 ottobre in cui costruire "una visione chiara e definita di come Roma intende proiettarsi nel futuro", un percorso che "si costruisce non chiudendosi all'interno del proprio ambito politico"e a termine del quale "sarà naturale individuare i candidati che possano meglio intepretarla, dal sindaco ai presidenti di Municipio". Marco Terranova, Donatella Iorio, Enrico Stefàno, Alessandra Agnello e Angelo Sturni, cinque consiglieri di peso nella maggioranza M5s in Campidoglio, tornano a farsi sentire e stavolta in maniera più diretta, mentre la sindaca di Roma Virginia Raggi - dopo aver annunciato la sua ricandidatura ad agosto - procede spedita nella campagna elettorale sul territorio. I cinque consiglieri lanciano un confronto per il 17 ottobre e l'avvio di un percorso per la scelta dei candidati. (segue) (Rer)