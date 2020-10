Amministrative: 5 consiglieri M5s Roma, parliamo di candidati solo dopo confronto 17 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle prossime settimane sarà determinante per le varie forze politiche, oltre che pensare alla stesura del programma, decidere con quale modalità costruire il percorso che le condurrà alle prossime elezioni e con quale atteggiamento predisporsi al governo della Capitale d'Italia - scrivono i consiglieri in un post su Facebook -. È indubbio che Roma stia attraversando una profonda crisi, ma è altrettanto vero che mai come in questo momento la città debba assumere un ruolo trainante rispetto al resto del Paese. "Per far questo, a nostro avviso - prosegue il post -, si rende necessario un cambio di paradigma forte rispetto a quanto accaduto negli ultimi 30 anni, in cui si sono succedute perlopiù amministrazioni che hanno limitato il loro orizzonte all'arco temporale del loro mandato. Il modello vincente, da elaborare sin da subito, è un modello costituente a cui dovranno guardare con interesse tutte le istituzioni, costruito attraverso un percorso collettivo che dovrà necessariamente coinvolgere le tante esperienze civiche e politiche disponibili a mettere a fattor comune il patrimonio di conoscenze, idee e soluzioni, utili ad assicurare lo sviluppo economico e sociale della città nei prossimi decenni. Quello che ne dovrà scaturire - sottolineano i cinque consiglieri M5s - sarà una visione chiara e definita di come Roma intende proiettarsi nel futuro, visione che trarrà la sua forza e la sua solidità proprio dall'essere nata da un percorso collettivo, allargato e condiviso, tanto da costituire la guida per chiunque governerà Roma nei prossimi 20 anni". (segue) (Rer)