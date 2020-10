Amministrative: 5 consiglieri M5s Roma, parliamo di candidati solo dopo confronto 17 ottobre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un percorso del genere - si legge ancora nel post - lo si costruisce non chiudendosi all'interno del proprio ambito politico, bensì mettendo al centro del dibattito pubblico l'idea di un programma partecipato, costruito partendo dal lavoro svolto finora, aprendo al confronto con tutti coloro che la città la vivono quotidianamente e la conoscono. All'esito di questo percorso sarà possibile presentare alla comunità cittadina una visione e un piano per il futuro di Roma, Capitale d'Italia e allora sarà naturale individuare i candidati che possano meglio intepretarla, dal sindaco ai presidenti di Municipio. Ci vediamo Il 17 ottobre - concludono - per iniziare a parlarne. Nei prossimi giorni vi daremo ulteriori dettagli". (Rer)