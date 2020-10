Lavoro: Fico, salute e sicurezza sono fronte su cui non possiamo interrompere sforzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ricorda: "Salute e sicurezza sul lavoro sono un fronte su cui non possiamo interrompere gli sforzi. La sequenza drammatica di incidenti mortali che continuano a verificarsi nei cantieri e nelle aziende del nostro Paese - continua la terza carica dello Stato in una nota - rappresenta un'emergenza nell'emergenza, una piaga sociale che va sanata. Oggi, in occasione della 70esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, il pensiero va a chi ha perso la vita o ha subito gravi lesioni personali nello svolgimento della propria attività lavorativa. E quest'anno non può non andare anche agli operatori sanitari e al loro enorme sacrificio durante la pandemia. Ringraziarli per il loro impegno in una situazione così complessa è doveroso". Secondo Fico, "in ogni settore l'incolumità fisica di ogni lavoratore deve essere concepito come un inderogabile dovere morale. L'inosservanza delle regole, insieme ai mancati investimenti per la sicurezza degli ambienti di lavoro, sono ancora alla base degli incidenti letali che le cronache ci restituiscono con una frequenza inaccettabile. L'idea di creare spazi lavorativi che non soltanto garantiscano, ma anche valorizzino il benessere e la salute dell'individuo deve dunque diventare una consapevolezza sempre più diffusa". (segue) (Com)