Lavoro: Fico, salute e sicurezza sono fronte su cui non possiamo interrompere sforzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea di Montecitorio osserva che "è questa la strada per porre fine a questa intollerabile strage: continuare a far leva su strumenti di prevenzione, di controllo e di formazione sempre più all'avanguardia, ma anche sulla promozione di una cultura della sicurezza che riconosca nelle risorse da destinare a tale scopo anche un'opportunità di sviluppo e non solo un costo da sostenere. Una cultura che restituisca al lavoro la dignità che la Carta costituzionale gli riconosce, la sua giusta funzione di strumento attraverso il quale l'uomo - conclude Fico - ha la possibilità di emanciparsi e di contribuire ad una società pienamente libera e democratica". (Com)