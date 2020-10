Iraq: accordo Baghdad-Erbil su Sinjar, Turchia spera che allontani "estremisti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha espresso la speranza che l'accordo tra il governo federale iracheno e il governo regionale di Erbil per la cooperazione nel campo della sicurezza e delle questioni amministrative porti allo sradicamento dello Stato islamico e del Partito dei lavoratori del Kurdistan iracheno (Pkk) nella regione di Sinjar. Lo riferisce un comunicato stampa diffuso dal ministero degli Esteri di Ankara. “Ci auguriamo che questo accordo venga attuato in un modo che consenta il ripristino del controllo delle autorità irachene a Sinjar, l'eliminazione delle organizzazioni terroristiche Daesh (acronimo di Stato islamimo in Iraq e nel Levante) e Pkk e le loro estensioni nella regione e assicuri il ritorno sicuro alle loro terre ancestrali degli yazidi e delle altre persone della regione che sono state oggetto di grave oppressione e persecuzione prima da parte di Daesh e poi del Pkk”, si legge nel comunicato. (Tua)