Covid: Gelmini (FI), può essere opportunità per cambiamento e sostenibilità

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo al convegno "'Laudato sì': la politica cristiana dal bianco al verde", organizzato dalla fondazione Democrazia cristiana a Saint Vincent, ha affermato che "va tutelato l’ambiente attraverso uno sviluppo sostenibile, le due cose non sono in contrasto. L’obiettivo deve essere quello di creare una sinergia e di avere a cuore la salvaguardia della biodiversità, dell’aria, dell’acqua. Non solo - ha aggiunto la parlamentare -, troppe volte non riusciamo a coniugare la tutela con lo sviluppo, ma interpretiamo la tutela dell’ambiente con il blocco di grandi e medie opere. Dobbiamo, invece, stare lontano dagli estremismi e dalle ideologie. Dobbiamo imparare a fare sviluppo rispettando il territorio, anche così è possibile costruire crescita e fare fatturato". Secondo l'esponente di FI, "le imprese che in questo periodo di Covid stanno andando meglio sono quelle che rispettano alla lettera i protocolli per tutelare l’ambiente e che hanno fatto della sostenibilità una bandiera. Dal manifatturiero alla moda, fino all’automotive. Non bisogna avere paura del futuro e del cambiamento, ma dobbiamo essere in grado di guidare i processi di cambiamento". (segue) (Rin)