Giappone-Cina: Tokyo denuncia presenza navi di Pechino al largo delle Senkaku

- La Guardia costiera di Tokyo ha denunciato la presenza due navi militari cinesi al largo delle isole Senkaku (Diaoyu in mandarino), nel Mar cinese orientale, che il Giappone considera parte del proprio territorio. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo”, secondo cui due navi della Guardia costiera cinese sarebbero entrate nelle acque territoriali giapponesi alle 10.45 di questa mattina per avvicinare un peschereccio giapponese. A quel punto, Tokyo avrebbe deciso di inviare proprie navi di pattugliamento della Guardia costiera nell’area. Secondo il Giappone, si tratta della 21ma volta che navi cinesi entrano in acque territoriali nipponiche dall’inizio dell’anno, la prima volta dal mese di agosto. Il governo di Tokyo si è frequentemente lamentato per quelel che definisce “incessanti intrusioni”.(Git)