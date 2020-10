Ex Ilva: Rsu Fim-Fiom-Uilm a Conte, crediamo sia importante incontrarci domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I coordinatori di fabbrica Rsu Fim-Fiom-Uilm, in una lettera aperta inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in occasione della sua visita domani a Taranto, "presso alcuni luoghi simbolo della rinascita del capoluogo ionico - scrivono -, a partire dal sopralluogo nell’area di cantiere e posa della prima pietra del nuovo ospedale 'San Cataldo', alla cerimonia di inaugurazione della scuola di medicina, alla sottoscrizione degli accordi nell’ambito del Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) Taranto e dell’avvio di sei bandi per la riqualificazione della città vecchia. Un appuntamento importante che segna un cambio di passo per la città di Taranto che aspetta, ormai da anni, una svolta positiva e radicale rispetto alla monocultura dell’acciaio che ha penalizzato pesantemente il nostro territorio ionico dal punto di vista ambientale e sanitario". Vincenzo La Neve, Francesco Brigati e Gennaro Oliva aggiungono: "I progetti sono indubbiamente ambiziosi e proiettano Taranto ad una svolta green, ma senza una chiara prospettiva per il futuro dell’ex Ilva si rischierebbe di perdere la scommessa per un rilancio economico, sociale e ambientale. Le scriventi organizzazioni sindacali in questi mesi hanno lanciato più volte un grido di allarme alle istituzioni per intervenire in merito alla scellerata gestione dell’acciaieria da parte di ArcelorMittal: quest’ultima, infatti, continua ad abbattere i costi della produzione scaricando sui lavoratori, collocandoli in Cassa integrazione, e sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie". (segue) (Rin)