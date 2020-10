Ex Ilva: Rsu Fim-Fiom-Uilm a Conte, crediamo sia importante incontrarci domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i coordinatori di fabbrica Rsu Fim-Fiom-Uilm, "il futuro di Taranto deve necessariamente partire da una svolta radicale sul modello produttivo, ma deve dare anche delle risposte e soprattutto certezze a migliaia di lavoratori che dal 26 luglio 2012, giorno in cui l’area a caldo fu sequestrata a seguito di un intervento della magistratura, hanno pesantemente subito in termini salariali e di incertezza per il proprio futuro occupazionale e ambientale. Il 6 settembre 2018, presso il ministero dello Sviluppo economico, il sindacato ha sottoscritto un accordo in cui vi erano degli impegni concreti, con scadenze ben precise e soprattutto la garanzia per i lavoratori di Ilva in As attraverso la clausola di salvaguardia occupazionale a cui non rinunceremo mai. Inoltre, da tempo denunciamo una situazione di criticità per i lavoratori dell’appalto, i primi ad essere colpiti dalla crisi ex Ilva. La vertenza ex Ilva - si legge nella lettera aperta - ha bisogno di un confronto che coinvolga le istituzioni locali e le rappresentanze dei lavoratori per costruire una pagina di storia nuova per Taranto, per il Mezzogiorno e per il sistema Paese tenendo in considerazione che le transizioni vanno affrontate attraverso misure speciali per i lavoratori ex Ilva. Per tali ragioni, crediamo sia importante incontrarci ed avviare un percorso che non lasci indietro nessuno. Siamo fiduciosi che riuscirà a trovare il tempo e il modo per ascoltare le rappresentanze dei lavoratori". (Rin)