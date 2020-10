Lituania: urne aperte per le elezioni generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urne aperte oggi in Lituania per le elezioni generali 2020 caratterizzate dalle restrizioni per il coronavirus. Il partito governativo del premier uscente Saulius Skvernelis cerca una conferma non scontata, in quanto i sondaggi della vigilia danno la contesa molto serrata. Sarebbero sette i partiti in grado di entrare nel parlamento di Vilnius, tutti con meno del 20 per cento dei consensi. Il voto si svolge in due turni, di cui quello odierno per scegliere i deputati dalle liste dei partiti; mentre il secondo, tra due settimane, per i candidati indipendenti. L'attuale governo lituano guidato da Skvernelis è formato da una coalizione tra partito Agricoltori e Verdi. Il principale sfidante del partito dell'attuale premier è quello dell'ex ministro delle Finanze, Ingrida Simonyte.(Res)