Lavoro: Casellati, ogni morte bianca, infortunio o rischio rappresenta sconfitta per lo Stato

- Secondo il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, "ogni morte bianca, infortunio o rischio corso da un lavoratore rappresenta una sconfitta per lo Stato. Come ha confermato il dramma della pandemia - continua la seconda carica dello Stato in una nota -, garantire la salute e l’incolumità in fabbrica, negli uffici, in tutti i luoghi di lavoro è una priorità assoluta per il nostro Paese. In questa settantesima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro desidero rivolgere un particolare pensiero ai familiari di tutti coloro che, anche nel corso di questa emergenza sanitaria, hanno pagato con la vita - conclude Casellati - la mancanza di tutele e condizioni di sicurezza mentre compivano il proprio dovere". (Com)