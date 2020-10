Covid: Libano, da domani 169 località saranno isolate per una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 160 località in tutto il territorio libanese saranno isolate per una settimana a partire da domani, 12 ottobre, nel tentativo di fermare la diffusione del coronavirus nel Paese, dove il numero di morti e contaminazioni è in aumento da diverse settimane. Secondo i dati più recenti diffusi dal ministero della Salute, dall'inizio della pandemia in Libano sono state contagiate 52.558 persone e 455 sono morte. Gli abitanti di queste località devono restare in casa, evitare il contatto con altre persone e indossare maschere quando sono costretti ad uscire. Tutte le istituzioni pubbliche e le aziende private di queste città e villaggi chiuderanno i battenti durante questo periodo. Tutti gli eventi sociali, feste e raduni saranno banditi. Le autorità civili si coordineranno con le autorità religiose per annullare cerimonie e altri eventi religiosi. A livello nazionale, resta in vigore il coprifuoco giornaliero dall'una alle sei del mattino, ad eccezione dei viaggiatori da e per l'aeroporto di Beirut. Bar, discoteche e parchi sono di nuovo chiusi "fino a nuovo avviso". I libanesi sono invitati a indossare le mascherine durante i viaggi e a rispettare le distanze sociali. (Res)