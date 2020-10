Lavoro: M5s, tutela salute lavoratori è nostra priorità assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera segnalano: "In questa 70esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, vogliamo ribadire ancora una volta che la tutela della salute dei lavoratori è una nostra priorità assoluta. Questa pandemia - continuano i parlamentari in una nota - espone tutti a un rischio ulteriore, oltre a quelli che purtroppo spesso non si riescono a minimizzare e portano a infortuni e morti bianche. I protocolli di sicurezza e i controlli intensificati dal ministero del Lavoro, oggetto anche di una nostra interrogazione in commissione, sono un segno della nostra attenzione. Oltre allo sforzo che stiamo facendo per garantire la sicurezza del lavoro malgrado il Covid, dobbiamo andare avanti a livello normativo per migliorare le condizioni generali sui luoghi di lavoro anche nel lungo periodo". Gli esponenti del M5s aggiungono: "Il ministro Catalfo ha annunciato di aver pensato a un intervento collegato al Documento di economia e finanza (Def) per investire maggiormente in formazione e informazione dei lavoratori, perché la cultura della sicurezza si faccia strada ovunque e si accompagni a maggiori controlli e vigilanza per il rispetto delle norme. Il nostro lavoro, in collaborazione con il ministro Catalfo, mira anche a rafforzare gli organi che si occupano dei controlli e fanno prevenzione. Una delle prime priorità della nostra commissione per questa legge di Bilancio", concludono i deputati, "sarà quella di assicurare l'assunzione degli ispettori in tutti gli enti e garantire così la sicurezza necessaria". (Com)