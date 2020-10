Covid: Ronzulli (FI), ha aumentato disuguaglianze tra i minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Licia Ronzulli, presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, osserva che "oggi la Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze si celebra in un contesto dove la pandemia ha evidenziato i livelli di povertà nel mondo. Il divario delle disuguaglianze è aumentato - prosegue la parlamentare sui suoi profili social - e siamo tutti chiamati a contrastare tradizioni, pratiche e pregiudizi che negano il diritto a migliaia di bambine e ragazze di godere di uguali opportunità. Ogni giorno moltissime di loro lottano per i propri diritti". Secondo l'esponente di FI, "per costruire una società più equa e più inclusiva, ogni bambina deve avere la possibilità di essere padrona del proprio destino, di coltivare i propri talenti e le proprie ambizioni, di giocare alla pari dei coetanei nell'inseguire i propri sogni. E' questo l'augurio che, oggi in particolar modo - conclude Ronzulli -, rivolgo a tutte le bambine che sono il motore del cambiamento, influenzano il mondo e plasmano il futuro". (Rin)