Salute: Acea illumina di blu il Colosseo per la lotta a sindrome cromosoma X fragile

- Acea ha sostenuto l'associazione italiana "Sindrome X fragile" e nella serata di ieri, in occasione della Giornata europea dedicata alla lotta contro questa malattia del cromosoma X fragile ha illuminato di blu il Colosseo con il logo dell’associazione. L'iniziativa si inserisce nella campagna di sensibilizzazione volta ad aumentare la consapevolezza e la conoscenza di questa sindrome che causa disabilità cognitiva e problemi di apprendimento. Lo comunica Acea in una nota. (Com)