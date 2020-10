Israele-Emirati: domani Netanyahu presenterà accordo in parlamento per approvazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, presenterà domani, 12 ottobre, in parlamento (la Knesset) l'accordo di normalizzazione delle relazioni con gli Emirati Arabi Uniti per l'approvazione. La firma del cosiddetto Accordo di Abramo è avvenuta il 15 settembre scorso a Washington, alla presenza del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e del ministro degli Esteri emiratino, Abdullah bin Zayed. Le leggi israeliane stabiliscono che per entrare in vigore gli accordi devono essere approvati dai ministri e dal legislatore.(Res)