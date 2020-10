Energia: Terna, a settembre consumi elettricità in ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello territoriale, la variazione tendenziale di settembre 2020 è risultata negativa al Nord (-1,2 per cento) e positiva sia al Centro (+1,2 per cento) sia al Sud e nelle Isole (+1,6 per cento). Terna ha elaborato per la prima volta un indice settimanale (Imcei) che prende in esame e monitora in maniera diretta i consumi industriali di circa 530 clienti cosiddetti energivori connessi alla rete di trasmissione elettrica nazionale. Si tratta di grandi industrie dei settori 'cemento, calce e gesso', 'siderurgia', 'chimica', 'meccanica', 'mezzi di trasporto', 'alimentari', 'cartaria', 'ceramica e vetraria', 'metalli non ferrosi'. Analizzando le misure di Terna, nel mese di settembre l'Imcei continua a registrare un recupero graduale iniziato già nei mesi estivi, rispetto alle variazioni negative a "due cifre" che avevano interessato i mesi del lockdown. (segue) (Com)