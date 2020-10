Energia: Terna, a settembre consumi elettricità in ripresa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il campione dei consumi dei clienti industriali monitorato da Terna, pur facendo registrare una flessione rispetto a settembre dello scorso anno, appare infatti in ripresa rispetto ai mesi precedenti. Il recupero è stato guidato da raffinerie e cockerie (+42,4 per cento), cartiere (+29,6 per cento), imprese produttrici di materiali da costruzione (+9,7 per cento) e chimiche (+1,5 per cento), mentre sul dato complessivo ha influito negativamente il comparto siderurgico (-9 per cento). Nei primi nove mesi del 2020 la domanda elettrica risulta ancora in flessione (-6,9 per cento) rispetto al corrispondente periodo del 2019 (in termini rettificati è -6,8 per cento). Da gennaio a settembre le fonti rinnovabili hanno coperto il 40 per cento della domanda elettrica (36 per cento nel 2019). In termini congiunturali, il valore destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura dell'energia elettrica richiesta a settembre non ha registrato variazioni rispetto ad agosto, portando il profilo del trend su un andamento stazionario. Il terzo trimestre ha fatto registrare un rimbalzo dell'11,8 per cento rispetto al trimestre precedente, dopo i primi due trimestri dell'anno in flessione. (Com)