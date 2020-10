Lavoro: Matrisciano (M5s), mai più morti, sicurezza diventi una cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Lavoro del Senato Susy Matrisciano, del Movimento cinque stelle, afferma: "Oggi è una giornata importante per tutti noi. Però vorrei che non fosse solo una giornata di 'ricordo' delle vittime degli incidenti sul lavoro e quindi di ciò che è accaduto. Vorrei - continua la parlamentare su Facebook - che fosse una giornata proiettata sul futuro e su quello che non deve più accadere. Non si può morire per il lavoro, non si può restare mutilati a causa di ciò che invece si fa per migliorare la propria vita e quella dei propri cari. Oggi occorre il massimo impegno di tutti affinché la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non siano ridotte a mere pratiche burocratiche". Per l'esponente del M5s, "occorrono più controlli certo, ma per questo servono investimenti in risorse umane ed economiche affinché gli ispettori possano svolgere in maniera adeguata il proprio lavoro. Il sistema della vigilanza, oggi troppo frammentato nelle sue competenze, necessita di interventi di ristrutturazione organica della materia. Serve formazione, tanta! E soprattutto che la sicurezza diventi una cultura, partendo anche dalle scuole come materia di insegnamento, perché no". (segue) (Rin)