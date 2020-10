Lavoro: Matrisciano (M5s), mai più morti, sicurezza diventi una cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matrisciano aggiunge che "occorre indagare su tutte quelle realtà lavorative nelle quali si annidano sfruttamento e condizioni di lavoro non adeguate alla normativa. Per questo non possiamo più aspettare: chiedo che parta prima possibile la commissione di inchiesta monocamerale sulle condizioni di lavoro in Italia, sicurezza e sfruttamento. Tutto questo lo dobbiamo non solo a chi non c'è più, ma soprattutto a chi è rimasto - conclude la senatrice -, alle mogli, ai figli, alle madri, ai padri, ai fratelli e sorelle che continuano a portare sulle spalle il peso di un dolore troppo grande". (Rin)