Libia: capo intelligence Egitto invita parti libiche ad abbandonare contenzioso

- Il capo del servizio di intelligence generale egiziano, generale Abbas Kamel, ha invitato le fazioni libiche ad abbandonare le diatribe e raggiungere una soluzione consensuale della crisi libica. Lo riferiscono i media egiziani, in concomitanza con l'apertura dei lavori al Cairo tra le delegazioni della Camera dei rappresentanti e dell'Alto consiglio di Stato su questioni costituzionali. L'incontro ha visto la partecipazione di Stephanie Williams, rappresentante speciale facente funzioni del Segretario generale delle Nazioni Unite e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Secondo quanto riportato dai media egiziani, Williams ha sottolineato la necessità di raggiungere un consenso politico per porre fine alla crisi in Libia. (Cae)