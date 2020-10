Nord Macedonia: presidente Pendarovski, uniti per costruire società solidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con senso di responsabilità la Macedonia del Nord celebra oggi i suoi eroi che con il loro sacrificio hanno portato la libertà e l'indipendenza. Lo ha detto il presidente macedone Stevo Pendarovski, in occasione della festività nazionale dell'11 ottobre. "Riconciliamoci e uniamoci per costruire una società solidale in cui sarà rispettato il diritto di tutti a una vita dignitosa", ha affermato Pendarovski in un messaggio alla nazione. Secondo il presidente macedone, per il paese sono preziose "non solo le nostre somiglianze ma anche le nostre differenze". (Mas)