Ue: Conte, almeno 37 per cento risorse Recovery fund a investimenti sul verde

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia: "La transizione green a cui stiamo lavorando destinerà almeno il 37 per cento delle risorse del Recovery fund a tutti quegli investimenti in grado di ridurre l’impatto sull’ambiente e sul clima, ma anche di produrre innovazione, occupazione e crescita. Penso", prosegue il premier in un intervento che sarà pubblicato domani su "Il riformista economia", "alla decarbonizzazione di cicli produttivi essenziali come la siderurgia, al sostegno alla transizione del settore automotive, agli investimenti attesi da anni per il contrasto all’inquinamento e al dissesto idrogeologico, al potenziamento e all’innovazione della rete idrica". (Rin)