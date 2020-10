Covid: Gelmini (FI), serviva programmazione, governo impreparato anche questa volta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea in una nota che "la seconda ondata della pandemia era attesa e stra-annunciata. Il governo non è stato in grado di preparare il Paese ad affrontare questa nuova sfida". Per la parlamentare, "serviva, innanzitutto, attivare il Mes (Meccanismo europeo di stabilità) già lo scorso giugno: i fondi Ue sarebbero arrivati entro luglio e la nostra sanità ne avrebbe, senza alcun dubbio, beneficiato. Servivano, inoltre, una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale dei vaccini anti-influenzali, e una rodata macchina per tamponi e test rapidi". L'esponente di FI aggiunge che "è inaccettabile che, anche in questi minuti, le famiglie italiane siano costrette a file anche di 12 ore per poter sapere se un loro caro è o meno positivo al virus. L’esecutivo Conte è, come sempre impreparato, in ritardo", conclude Gelmini, "non riesce a programmare e agisce solo inseguendo gli eventi".(Com)