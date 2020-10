Golfo: Gargash (Emirati), presenze turca in Qatar provoca instabilità in regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza dell'esercito turco in Qatar è un "elemento di instabilità nella regione". Lo ha scritto su Twitter il ministro di Stao per gli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash. "La presenza militare turca nel Golfo arabo è un'emergenza. Rafforza la polarizzazione e non tiene conto della sovranità degli Stati e degli interessi dei paesi del Golfo e dei suoi popoli", ha affermato. Commentando una dichiarazione rilasciata dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la sua recente visita in Qatar, Gargash ha affermato che l'esercito turco non sta lavorando per la stabilità nella regione come ha affermato Erdogan. "La dichiarazione del presidente turco durante la sua visita in Qatar, in cui indica che il suo esercito sta lavorando per la stabilità di tutti gli Stati del Golfo, è incoerente con il ruolo regionale della Turchia, e le prove (di ciò) sono numerose", ha aggiunto. Mercoledì scorso, Erdogan ha visitato il Qatar, dove ha incontrato l'emiro Tamim bin Hamad Al-Thani. (Res)