Vini: Centinaio (Lega), è pavese il miglior bollicine d’Italia dell'anno

- Gian Marco Centinaio, senatore leghista, già ministro dell’Agricoltura e del Turismo, osserva che "oggi è una grande giornata per il territorio pavese: l’azienda vitivinicola Ballabio di Casteggio in Oltrepò pavese - continua il parlamentare in una nota - ha ottenuto il premio speciale 'Bollicine dell’anno' assegnato dalla guida Gambero Rosso 'Vini d’Italia' 2021. Per me, che sono pavese, è un grande orgoglio veder finalmente arrivare il riconoscimento a un’azienda pavese che è riuscita grazie a un meticoloso lavoro a sbaragliare i concorrenti risultando produttori del miglior spumante dell’anno d’Italia. Un riconoscimento", conclude Centinaio, "che certifica anche le potenzialità di un intero territorio vocato all’agricoltura vitivinicola. Grande colpo per il pavese e per la Lombardia". (Com)