Tagikistan: oggi le elezioni presidenziali, Rahmon vuole un nuovo mandato di 7 anni

- Si sono aperte questa mattina le urne per le elezioni presidenziali in Tagikistan, attraverso le quali il presidente Emomali Rahmon cercherà di conquistare un nuovo mandato da sette anni al potere. Le operazioni di voto sono in corso dalle 6 e si chiuderanno alle 20, e nelle prime tre ore oltre il 20 per cento dei circa 5 milioni di elettori registrati si sarebbe recato alle urne secondo le autorità locali. Al potere dal 1992, Rahmon ha già vinto quattro elezioni presidenziali consecutive, nessuna delle quali considerata “libera” da osservatori occidentali. A sfidarlo sono quattro candidati poco noti al pubblico, tutti espressione di partiti filo-governativi. La forza politica di opposizione più influente in Tagikistan, il Partito della rinascita islamica (Irpt), è infatti fuori legge dal 2015 poiché designato come organizzazione terroristica dalla Corte suprema e molti dei leader si trovano in carcere o all’estero. Un’altra importante forza di opposizione come il Partito social democratico ha invece deciso di boicottare le elezioni. Rahmon ha annunciato la propria candidatura a fine agosto, ponendo fine alle indiscrezioni riguardanti un passaggio di consegne a suo figlio Rustam Emomali, 32 anni, già presidente della camera alta del parlamento e sindaco della capitale Dushanbe. La candidatura è stata resa possibile da una modifica della Costituzione nel 2016 che consente al presidente di concorrere per un numero illimitati di mandati. (segue) (Res)