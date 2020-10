Tagikistan: oggi le elezioni presidenziali, Rahmon vuole un nuovo mandato di 7 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto giunge in un contesto di forte crisi economica legata alla pandemia di coronavirus: centinaia di migliaia di lavoratori emigranti non hanno infatti potuto recarsi in Russia a causa del blocco dei collegamenti e questo ha ridotto notevolmente le rimesse necessarie ad alimentare l’economia nazionale. Inoltre, mentre si celebrano le elezioni in Tagikistan è in corso un’acuta crisi politica in Kirghizistan, dove le proteste dell’opposizione hanno portato all’annullamento delle elezioni legislative dello scorso 4 ottobre e alla nascita di un nuovo governo. Gli osservatori ritengono tuttavia improbabile che i disordini in corso a Bishkek possano coinvolgere anche il Tagikistan, data la forte presa del presidente Rahmon sul Paese. Il Tagikistan ha già tenuto quest’anno, a marzo, il voto per le elezioni legislative, a seguito delle quali è emerso un parlamento dominato dal Partito democratico del popolo di Rahmon. (Res)