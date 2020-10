Covid: Mulè (FI), governo sta facendo morire economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, dichiara che "se al governo mancano all'appello più di 300 decreti attuativi e la capacità di spesa delle risorse messe in campo dall'esecutivo è di fatto incagliata, nell'iter di conversione del decreto Agosto sono ben 84 le misure attuative necessarie per rendere pienamente operative le norme del provvedimento che transiterà dalla Camera alla velocità della luce senza alcuna possibilità di correggerlo. La verità", continua il parlamentare in una nota, "è che per il decreto sbandierato come al solito dal premier Conte ed entrato in vigore il 15 di agosto è stata attuata una sola misura e per ulteriori otto la data di scadenza è già passata. Tutto è immobile mentre il Pil (Prodotto interno lordo) crolla al -10 per cento e sono 410 mila i posti di lavoro persi. L'Italia è davanti a un bivio: se far ripartire la propria economia o lasciarla morire. Ad oggi - conclude l'esponente di FI - il governo guidato da Conte ha intrapreso la seconda strada". (Com)