Nagorno-Karabakh: Aliyev, disponibile a colloqui con Pashinyan ma non sarebbero produttivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev non esclude il possibile avvio di negoziati con il premier armeno Nikol Pashinyan, anche se al momento tali colloqui non sarebbero fruttuosi a causa della situazione nel Nagorno-Karabakh. Lo ha detto lo stesso Aliyev in un'intervista all'emittente russa "Rbk". "Non escluso questa possibilità, ma ciò richiede alcune condizioni", ha affermato il presidente azerbaigiano secondo cui in questa fase colloqui tra lui e Pashinyan "non sarebbero produttivi". "La leadership armena dovrebbe finalmente capire che è impossibile parlare con l'Azerbaigian utilizzando il linguaggio degli ultimatum, degli insulti e dei ricatti", ha detto Aliyev. (Rum)