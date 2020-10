Milano: Sala, contro spreco alimentare avviare azioni comuni con Genova e Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mettere a sistema un'azione comune tra Milano, Torino e Genova contro lo spreco alimentare se non partiranno azioni politiche da parte del governo su questo tema". È la proposta che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha rivolto al sindaco di Torino, Chiara Appendino e al suo collega di Genova, Marco Bucci intervenendo a “Sistemi territoriali per contrastare la povertà alimentare: uno sguardo al futuro” nell'ambito del “Salone del gusto” a Torino. “O dal governo parte un'azione su un tema del genere – ha spiegato Sala - oppure la mia proposta è che alcune città come Milano, Genova e Torino, trovino delle formule per condividere un'azione. Anche perché qui è il momento di farsi sentire con le parole e con l'esempio. O la politica dimostra di avere volontà di affrontare questo tema oppure ci toccherà arrangiarci tra di noi, cosa che va comunque bene”. (Rem)