Milano: controlli anti covid della Polizia in Garibaldi e corso Como, identificate 121 persone e 2 denunce

- Ieri sera sono continuati, a Milano, i servizi straordinari sulle zone della movida da parte della Polizia di Stato, con particolare attenzione nella zona di corso Como, Dove non si sono riscontrate criticità. Nella strategia adottata dalla Questura, finalizzata ad attuare un piano di prevenzione di contrasto a fenomeni di violenza e di controllo sulle norme sanitarie in atto, si sono svolti dei controlli "anticipati" presso la Stazione Metropolitana "MM2 Garibaldi", fermata strategica della linea metropolitana, utilizzata da persone e gruppi di giovani provenienti da varie zone della città per trascorrere la serata nei luoghi della movida. I poliziotti della Polmetro dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione degli agenti del III° Reparto Mobile di Milano e da Unità Cinofile della Questura, hanno controllato e identificato 121 persone, di cui 47 con precedenti di polizia. Durante il controllo straordinario, i poliziotti hanno indagato in stato di libertà 2 minorenni: un giovane è stato trovato in possesso di un tirapugni e di un taglierino, pertanto è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere e porto abusivo di arma. Anche il secondo ragazzo è stato denunciato per il possesso di un coltello a serramanico e, inoltre, segnalato alla Prefettura in quanto trovato con una dose di hashish.(Com)