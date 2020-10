Regno Unito: Covid-19, Johnson illustrerà domani regole su spostamenti tra regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson comunicherà le regole per gli spostamenti tra le varie parti dell'Inghilterra nella giornata di domani. Lo ha detto il segretario di Stato per le comunità ed i governi locali, Robert Jenrick, assicurando che non ci sarà una serrata nazionale per contenere il Covid-19. Parlando all'emittente "Times Radio", Jenrick ha detto che le regole e le linee guida sugli spostamenti saranno illustrate da Johnson domani: "Siamo sempre stati chiari sul fatto che i viaggi essenziali per lavoro, per l'istruzione e per eventi importanti della vita saranno preservate fino a quando possibile", ha dichiarato.(Rel)