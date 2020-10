Lavoro: Parente (Iv), salute e sicurezza siano priorità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione permanente di Igiene e Sanità di palazzo Madama Annamaria Parente, senatrice di Italia viva, osserva che "la salute e la sicurezza sul lavoro sono una priorità per il futuro del nostro Paese e per le nuove generazioni, in un momento storico in cui l'incertezza e la preoccupazione per il futuro, sono diventate una costante soprattutto a fronte dell'epidemia legata al coronavirus che ha rafforzato la crisi economica già in essere e che ha avuto riflessi negativi a livello sociale e, di conseguenza, sull'andamento del fenomeno infortunistico". In occasione della 70esima Giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro, l'esponente di Iv aggiunge in una nota: "Uno Stato che può definirsi civile deve porre un momento di riflessione su quanti hanno perso la vita nello svolgimento della propria professione, nonché un'occasione per rivendicare la centralità dei diritti del lavoratore e propongo di fermare il Paese anche per cinque minuti per ogni vittima sul lavoro - conclude Parente -, paragonabile a quando si perde una persona importante". (Com)