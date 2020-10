Milano: al via il 24 ottobre i corsi per il "patentino cane speciale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano diventa apripista in Italia per una rinnovata cultura del rispetto degli animali in città. Con l'entrata in vigore dell'articolo 8 del nuovo Regolamento di Tutela Animali, il prossimo 24 ottobre, partono anche i primi corsi per conseguire il Patentino Cane Speciale, organizzati in collaborazione con l'Ordine dei Veterinari e Ats Milano e sponsorizzati da Coop Lombardia. "La norma che introduce il Patentino Cane Speciale – dichiara Roberta Guaineri, assessora con delega alle Politiche per la tutela e difesa degli animali – ha come obiettivo quello di garantire il rispetto delle esigenze di ogni razza, ma anche la tutela dei proprietari, in quanto responsabili del benessere e del controllo dei loro amici a quattro zampe e in quanto chiamati a rispondere civilmente e penalmente dei danni da essi arrecati a persone, cose e altri animali. Ringrazio di cuore Coop Lombardia, da sempre sensibile al mondo degli animali d'affezione, che con il suo prezioso contributo consente la gratuità dei corsi". (segue) (Com)