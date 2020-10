Milano: al via il 24 ottobre i corsi per il "patentino cane speciale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiunque acquisisce la proprietà di un cane appartenente alle razze indicate nel Regolamento è tenuto a conseguire il Patentino Cane Speciale, secondo uno scaglionamento temporale puntualmente disciplinato dalla norma regolamentare affinché la formazione raggiunga prima i proprietari di cani di recente acquisizione e, a scalare, coloro che abbiano maturato una detenzione di più lunga durata. Le prime tre sessioni si terranno il 24 e 25 ottobre, il 21 e 22 novembre, e il 12 e 13 dicembre. I corsi prevedono una parte teorica, di circa 10 ore che si terrà il sabato presso l'Acquario Civico, e una parte pratica, di 4 ore, che si terrà la domenica mattina, presso l'area cani adiacente. Ogni corso, tenuto da medici veterinari ed educatori cinofili, sarà aperto a un massimo di 40 persone. Sarà data precedenza ai residenti del Comune di Milano che abbiano acquisito la proprietà di un cane delle razze elencate nel Regolamento nel periodo compreso tra il 3 febbraio e il 25 ottobre 2020. Non sarà consentito portare cani al seguito, a eccezione di quelli condotti dal personale delle scuole cinofile. (segue) (Com)