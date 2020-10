Milano: al via il 24 ottobre i corsi per il "patentino cane speciale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alcune razze di cani e i loro incroci hanno qualità particolari, quanto a indole, conformazione fisica, potenza muscolare e di morso, che non devono essere sottovalutate – spiegano Paola Fossati e Gustavo Gandini, Garanti degli animali del Comune di Milano –. Il conseguimento del patentino, previsto dal nuovo Regolamento per il benessere e la tutela degli animali aiuterà i loro proprietari a essere più consapevoli e a prendersene cura in modo corretto. Siamo, comunque, convinti che questa opportunità formativa possa diventare molto utile per tutti i proprietari di cani e soprattutto per coloro che intendono diventarlo". Trattandosi di un corso destinato ai possessori di cani appartenenti alle razze dell'allegato 2 del Regolamento (American bulldog, Pastore dell'Anatolia, Pastore di Charplanina, Pastore dell'Asia centrale, Pastore del Caucaso, Pastore Maremmano Abruzzese, Cane da Serra da Estreilla, Dogo argentino, Fila brazileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull o Pit bull Terrier, Pit bull mastiff, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Rhodesian ridgeback, Tosa inu, American Staffordshire, Bandog + molossoidi di grande taglia, Bull terrier, Boerboel, Cane Corso, Lupo Cecoslovacco, Cane lupo di Saarloos, Cane lupo italiano, tutti gli incroci derivanti dalle razze sopra citate), il corso verterà, in particolare, sulle corrette modalità di gestione di questa tipologia di cani. (Com)