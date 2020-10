Egitto: Al Sisi, impossibile riconciliarsi con i Fratelli musulmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha escluso qualsiasi riconciliazione con i Fratelli musulmani, gruppo al bando nel paese nordafricano. Lo riferiscono i media locali. "Non riesco a riconciliarmi con coloro che stanno minacciando il mio paese, danneggiando la mia gente e i miei figli", ha detto al Sisi durante il 32mo seminario culturale delle Forze armate. "Siamo aperti al disaccordo. Non sei d'accordo con me, ma non uccidere e distruggere 100 milioni di cittadini. Come potrei riconciliarmi con te dopo questa distruzione", si è domandato Al Sisi. Per il capo dello Stato egiziano "chi cerca di sprecare 100 milioni di persone non ha religione, coscienza o umanità". "In passato, le guerre dirette sono state a lungo utilizzate per minare e sconfiggere i paesi e per ostacolarne il progresso. Al giorno d'oggi, ci sono nuove generazioni di guerre che trasformano l'opinione pubblica in uno strumento per distruggere gli Stati - ha detto -. Ho parlato con un certo numero di politici e intellettuali sulla scia delle rivolte del 2011. Il cambiamento non era il problema principale delle rivolte del 2011, ma la vera comprensione della portata delle sfide che il paese doveva affrontare". L'organizzazione dei Fratelli musulmani è stata fondata in Egitto nel1928 da Hasan al Banna, poco più di un decennio dopo il collasso dell'Impero ottomano. Sono stati dichiarati fuorilegge, in quanto considerati un'organizzazione terroristica, da diversi Stati musulmani, tra cui l'Egitto. (Cae)