Milano: da Comune procedura pubblica per riutilizzo banchi dismessi da scuole

- Il Comune avvierà una procedura a evidenza pubblica per favorire il riutilizzo degli arredi scolastici che dovranno essere dismessi dalle scuole primarie e secondarie di primo grado per essere sostituiti con le nuove forniture, i cosiddetti banchi monoposto, gestite dalla struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. Le scuole milanesi, primarie e secondarie, hanno fatto richiesta alla struttura commissariale di oltre 15mila banchi, alcuni dei quali sono già stati consegnati: l'Ics Fabio Filzi, per esempio, ha ricevuto 120 banchi per la primaria di via Ravenna e 51 per la secondaria di primo grado di via Guarneri, all'Ics di via Maniago sono stati consegnati 180 banchi per la primaria di via Feltre, all'Ics Sottocorno sono arrivati 125 banchi alla primaria di via Mugello. La procedura di dismissione interesserà tra gli 80 e i 100 istituti, per un totale di oltre 6mila banchi, parte significativa dei quali sono in condizioni di essere riutilizzati. Un numero minore dovrà invece essere smaltito perché vetusto e non più funzionale. (segue) (Com)