Milano: da Comune procedura pubblica per riutilizzo banchi dismessi da scuole (3)

- Per consentire la riapertura delle attività scolastiche, è stato necessario un rilevante ripensamento degli spazi delle classi e degli altri ambienti degli edifici scolastici. Il Comune di Milano, nell'ambito delle proprie competenze, ha da subito supportato le scuole pubbliche della città mettendo in campo un programma straordinario di lavori edili finalizzati a recuperare quanto più spazio possibile negli edifici scolastici e nelle loro pertinenze, una collaborazione con il Politecnico di Milano - attraverso il tavolo congiunto Unlock - che ha consentito di fornire ai dirigenti scolastici decine di schemi progettuali che le Autonomie Scolastiche del primo ciclo hanno potuto usare come modello per la riorganizzazione dei propri ambienti, una serie di interventi finalizzati a ridurre gli assembramenti davanti alle scuole (istituzioni di zone car free, "bollinature" dei marciapiedi per segnalare la posizione da tenere in fila prima di entrare a scuola), la raccolta di donazioni di dispositivi informatici finalizzati a ridurre il digital divide. (segue) (Com)