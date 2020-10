Governo al lavoro sul nuovo dpcm: tra le ipotesi stop a calcetto e stretta sulle feste private

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bar e ristoranti chiusi alle 24, con il divieto di sostare davanti ai locali pubblici - per evitare assembramenti - previsto a partire dalle 21. Feste private vietate e banchetti con la presenza di massimo 30 persone. Niente calcetto e discipline sportive a livello amatoriale che prevedano il contatto fisico. Un meccanismo più veloce per far funzionare al meglio il sistema dei tamponi. Sono queste le principali misure, allo studio dell’esecutivo, per contenere la diffusione del Covid-19, che potrebbero essere inserite nel nuovo dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri), che potrebbe essere firmato già domani.Una linea che sarebbe emersa al termine della riunione di ieri pomeriggio, durata oltre tre ore, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro ed i capi delegazione dei partiti al governo. I divieti, poi, potrebbero estendersi anche agli incontri nelle abitazioni. Tra le ipotesi prese in considerazione ci sono, inoltre, la riduzione a dieci giorni del periodo di isolamento fiduciario e la raccomandazione alle imprese ad incentivare il ricorso allo strumento dello smart working. Oggi, intanto, alle 15 riunione d’emergenza del Comitato tecnico-scientifico (Cts) convocata dal responsabile del dicastero della Salute, Roberto Speranza. Sul tavolo le norme sulla capienza massima dell’80 per cento sui mezzi pubblici, che in non pochi casi sarebbero state finora disattese. (Rin)