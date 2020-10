Austria: oggi urne aperte per le elezioni locali a Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si vota oggi per le elezioni locali nella capitale austriaca Vienna. Il sindaco uscente, Michael Ludwig, secondo i sondaggi dovrebbe assicurarsi una vittoria abbastanza netta. L'attuale amministrazione comunale di Vienna è guidata dal 2015 dal Partito socialdemocratico dell'Austria (Spo) e dai Verdi. Ludwig è subentrato come sindaco nel 2018 al dimissionario Michael Haupl, in carica dal 1994. L'opposizione si presenta disunita e duramente colpita da alcuni scandali nei mesi scorsi, come quello che ha fatto "implodere" il partito di estrema destra Libertà, che nel 2015 era riuscito a raggiungere il 30 per cento dei voti a Vienna. Il Partito del popolo, al quale appartiene il cancelliere Sebastian Kurz, è accreditato solo attorno al 20 per cento nelle elezioni locali di Vienna; mentre i socialdemocratici dovrebbero ottenere circa 20 punti percentuali in più. (Res)