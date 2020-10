Israele: nuove manifestazioni per chiedere le dimissioni di Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di israeliani hanno protestato sabato sera contro il primo ministro, Benjamin Netanyahu, in oltre mille differenti manifestazioni che si sono svolte in tutto il paese. Malgrado le limitazion imposte dalla serrata per limitare la diffusione del Covid-19, i manifestanti portano avanti la loro battaglia. A Tel Aviv sono stati segnalati scontri tra manifestanti e polizia mentre le autorità cercavano di fermare gli attivisti che marciavano per le strade. La polizia ha detto di aver arrestato otto manifestanti a Tel Aviv e Gerusalemme. Principalmente i manifestanti chiedono le dimissioni del primo ministro per la gestione della pandemia sanitaria e per i presunti reati di corruzione.(Res)