Manifestazioni contro Netanyahu in Israele: arresti a Tel Aviv e Gerusalemme

- Migliaia di israeliani hanno protestato sabato sera contro il primo ministro, Benjamin Netanyahu, in oltre mille differenti manifestazioni che si sono svolte in tutto il paese. Malgrado le limitazioni imposte dalla serrata per limitare la diffusione del Covid-19, i manifestanti portano avanti la loro battaglia. A Tel Aviv sono stati segnalati scontri tra manifestanti e polizia mentre le autorità cercavano di fermare gli attivisti che marciavano per le strade. La polizia ha detto di aver arrestato otto manifestanti a Tel Aviv e Gerusalemme. Principalmente i manifestanti chiedono le dimissioni del primo ministro per la gestione della pandemia sanitaria e per i presunti reati di corruzione.Le manifestazioni di protesta contro la risposta del governo Netanyahu alla pandemia di Covid-19 si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi. A luglio i dimostranti si sono radunati davanti alla residenza del primo ministro per contestare la gestione fallimentare da parte del governo della pandemia. Il 21 settembre scorso la polizia ha arrestato undici persone durante le manifestazioni contro il primo ministro davanti alla sua residenza ufficiale a Gerusalemme. Altre persone hanno manifestato davanti alla residenza privata di Netanyahu a Cesarea. Gli arrestati sono accusati di aver disturbato l’ordine pubblico e di violenza a pubblico ufficiale. A causa delle restrizioni previste dalla seconda serrata per contenere la diffusione del Covid, i manifestanti possono riunirsi in gruppi formati al massimo da 20 persone. (Res)