Il medico della Casa Bianca: "Trump non è più considerato contagioso"

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non rischia più di trasmettere il Covid-19 ad altre persone. Lo afferma il medico della Casa Bianca, Sean Conley, in una nota trasmessa la scorsa notte alla stampa. Nel documento, che si precisa essere stato pubblicato con il permesso dello stesso Trump, vengono tuttavia riportate informazioni molto limitate, in linea con l'atteggiamento tenuto da Conley dal momento della notizia del contagio del presidente statunitense al Covid-19, lo scorso 2 ottobre. "Questa sera sono felice di riferire che, oltre soddisfare i criteri dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) per una sicura interruzione dell'isolamento, il test effettuato questa mattina dimostra che il presidente, in base agli standard attualmente riconosciuti, non è più considerato a rischio per la trasmissione agli altri", scrive il medico. "Ora, al giorno 10 dall'inizio dei sintomi, senza febbre da ben oltre 24 ore e con tutti i sintomi migliorati, la combinazione dei test diagnostici ottenuti rivela che non vi è più prova di un virus in grado di replicarsi attivamente. Inoltre, i test effettuati nel corso della malattia hanno mostrato una carica virale in diminuzione, correlata con un aumento del valore Ct e un ormai irrintracciabile sottogenomico mRNA".Al momento la data del contagio di Trump resta ancora ignota. Secondo le valutazioni di Conley, che ieri sera parlava di decimo giorno dall'inizio dei sintomi, Trump avrebbe dovuto mostrare segni della malattia già a partire dal 30 settembre scorso, il giorno dopo il duello televisivo con il candidato democratico Joe Biden in vista del voto del prossimo 3 novembre. Inoltre, non risulta che alcun test effettuato finora dal capo della Casa Bianca abbia dato esito negativo. Ieri sera Trump ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo aver lasciato il Centro medico militare Walter Reed, dove era stato ricoverato poco dopo la notizia della sua positività al virus, tenendo un discorso dal balcone della Blue Room a diverse centinaia di suoi sostenitori raccolti nel Cortile sud della Casa Bianca.Il suo intervento, durato solo 18 minuti, è stato considerato dalla stampa "forte e aggressivo". Trump ha detto di stare "alla grande" ed è tornato ad annunciare che la pandemia "scomparirà". "Le terapie ci aiuteranno tanto", ha osservato, ribadendo che "un vaccino sarà prodotto molto, molto rapidamente". "Non possiamo permettere che il nostro Paese diventi socialista. E' questo che succederebbe, forse anche di peggio", ha poi detto riferendosi a una possibile vittoria di Biden il 3 novembre. Quest'oggi Trump dovrebbe intervenire a un evento di campagna elettorale a Sanford, in Florida, mentre nuovi appuntamenti sono in programma in Pennsylvania e in altre parti della Florida la prossima settimana. E' stato invece cancellato ufficialmente il prossimo dibattito con Biden, inizialmente in programma il 15 ottobre, dopo che Trump ha respinto l'idea di parteciparvi in formato virtuale. (Nys)