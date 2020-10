Alessandria: Casale Monferrato, al Museo Civico visita guidata su Pietro Francesco Guala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sarà Pietro Francesco Guala, il celebre pittore casalese della prima metà del Settecento, il protagonista della visita guidata organizzata a Casale Monferrato (Alessandria) dal Museo Civico di via Cavour 5 per la giornata di domenica 11 ottobre. Dalle ore 17,00 l'appassionante e ricca vicenda artistica del Guala sarà ripercorsa da Dario Salvadeo, uno degli operatori museali coordinati dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, attraverso le numerose opere conservate nella sala del Settecento della Pinacoteca. Si partirà dal bozzetto per la Battaglia degli Albigesi, testimone del primo incarico di rilievo ricevuto nella propria città, per proseguire attraverso le opere di grande e piccolo formato come il Giudizio di Salomone o le storie bibliche di Giaele e Sisara e Giuditta e Oloferne. Il percorso sarà anche l'occasione per ricordare i dipinti di Guala di proprietà privata concessi in comodato al Museo Civico da alcuni anni, come le tele che raffigurano Cristo e la Samaritana e Muzio Scevola, caratterizzate da rapidi ed espressivi tocchi di pennello e da uno squillante cromatismo.