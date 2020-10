Quirinale: Mattarella, diritto alla cura è caposaldo piena cittadinanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mattarella, poi, prosegue: "Nel mondo non mancano conflitti, oppressioni, violenze provocate da odi etnici e integralismi religiosi, non mancano minacce di riarmo nucleare. Non deve mai venir meno la voce di quanti chiedono la pace, il rispetto dei diritti dell’uomo, il cessate il fuoco ovunque si combatta. Al tempo stesso, è quanto mai prezioso che ci sia coscienza di una pace impegnativa per ciascuno di noi, a partire dalla realtà quotidiana e da una educazione alla pace che deve farsi permanente. È con questo spirito - conclude il presidente della Repubblica - che saluto i partecipanti alla marcia, nell’augurio che i costruttori diventino sempre più numerosi nel cantiere della pace". (Rin)