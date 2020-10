Tunisia: Covid, esteso coprifuoco notturno in zone ad alto rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità tunisine hanno disposto il coprifuoco di 15 giorni in diverse zone del paese dove è stato registrato un aumento significativo del numero dei contagi e dei decessi. Secondo i dati del ministero della Salute di Tunisi più recenti, ieri, 10 ottobre, sono stati registrati 3.137 nuovi casi di contagio, portando il totale a 31.259. I decessi sono 456 dallo scoppio della pandemia. In particolare, da oggi, 11 ottobre, il coprifuoco è in vigore dalle 20 alle 5 nel governatorato di Nabeul (Nabeul, Hammamet, Dar Chaabane Fehri, Beni Khiar, Korba e Soliman). Dal 10 ottobre la misura è in vigore a Biserta, Gabes, Gafsa, Kairouan, Tozeur, Zaghouan (dalle 20.00 alle 5.00) e a Djerba (dalle 21.00 alle 5.00). In precedenza, dall’8 ottobre il coprifuoco è entrato in vigore nell'area di Grande Tunisi (Tunisi, Ben Arous, Ariana, Manouba. Nelle aree suddette il coprifuoco è in vigore dal lunedi al venerdi dalle 21.00 alle 5.00; sabato-domenica dalle 19.00 alle 5.00. Già il primo ottobre le autorità tunisine hanno imposto il coprifuoco notturno a Monastir, Sousse, Sidi Bouzid, Jendouba, Beja, Kef. L'ambasciata d'Italia a Tunisi ricorda, attraverso un messaggio pubblicato su Facebook, che è obbligatorio l’uso della mascherina. Si raccomanda a tutti i connazionali il rigoroso rispetto delle norme di emergenza emanate dalle Autorità locali e la massima collaborazione con le Forze di polizia che effettuano i controlli. (Tut)