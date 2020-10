Decreto Agosto: Sciotto (Fapi), imprese non possono attendere decreti attuativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, osserva che "il decreto legge Agosto necessita di 84 decreti attuativi per essere operativo. Cittadini ed imprese - continua in una nota - sono costretti ad attendere tali provvedimenti: diversamente non è possibile rendere efficace quanto previsto dalla legge. Al cospetto delle difficoltà che vive il Paese, non è possibile mantenere in piedi un processo legislativo e burocratico così complesso e macchinoso che finisce per sterilizzare l'importanza stessa del provvedimento e affossa la finalità d'urgenza per cui si ricorre al dl stesso". Per il leader della Fapi, "è necessario rivedere i regolamenti parlamentari. Non si può immaginare che dopo l'iter tra commissioni e Camere, il provvedimento debba ricevere ancora autorizzazioni da ministeri o agenzie pubbliche. Per rendere il Paese più competitivo - conclude Sciotto - è necessario rivedere le procedure dei meccanismi legislativi, avviando una riforma costituzionale che differenzi le funzioni di Camera e Senato, e che la norma diventi direttamente attuabile con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale senza ulteriori passaggi". (Com)